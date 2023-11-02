筆下風雲：美以被全世界孤立

加薩人道危機已演變成種族滅絕，以色列連醫院、難民營、學校都一一轟炸，而且不斷將加薩平民強迫往南遷，即使醫院裏的病患根本走不了也不理會。聯合國大會日前大比數通過即時停火議案，全球179個國家，121國投下贊成票，44國棄權，僅得14國反對，當中還包括美國及以色列。

再看這些反對國家，除美以之外，全部都是小國，包括奧地利、克羅地亞、捷克、斐濟、危地馬拉、匈牙利等。美國的G7盟友，即日本、澳洲、英國、加拿大、意大利全部投棄權票，法國更投贊成票。可見即時停火已是全球共識，連美國的最忠實盟友也不敢違逆民意。這還不止，玻利維亞率先宣布與以色列斷絕外交關係，原因是以方犯下反人類罪行，並陸續有南美國家宣布召回大使。

以色列殺紅了眼，此戰許勝不許敗，當然不在意己方與全世界為敵。內塔尼亞胡的如意算盤是，將所有巴人趕離加薩，趕往埃及西奈半島，佔領加薩，永絕後患。但埃及已表明不會接收難民，甚至在接壤加薩的拉法口岸埃及一側，部署數十架埃及坦克和裝甲車，總理馬德布利揚言不惜一切代價保護國家領土和主權。加薩平民除了等死，已是別無選擇。

美國拜登政府盲撐以色列，已賠掉了所餘無幾的國際聲譽。從121國贊成即時停火、連盟友都龜縮，已知大勢所趨。可惜猶太人早就掌控了美國政經軍事命脈，拜登勢成騎虎。國務卿布林肯和國防部長奧斯汀出席參議院撥款委員會的聽證會，游說國會議員向以色列撥款，也被反對以色列的示威者打斷，反映民心向背。

可以毫不誇張地說，拜登政府是除了加薩之外，以巴戰爭中的最大輸家，它已徹底失去領導世界的道德資格。