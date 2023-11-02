強詞有理：眾怒難犯

國際社會要求以巴停火的呼聲一浪高於一浪，以色列好戰政府依然置若罔聞，總理內塔尼亞胡更揚言，呼籲停火就是呼籲以色列向哈馬斯、恐怖主義、野蠻行為投降，強調不會發生，並引述《聖經》指分別有和平及戰爭的時候，而這是一個需要戰爭的時候。

以《聖經》作擋箭牌，為自己的好戰行為辯護，甚至將神話故事作為領土的證據，這種主意也只有猶太人的頭腦才想得出。多年前，時任以色列駐聯合國大使達能曾舉着《聖經》宣稱，猶太人擁有現在的以色列領土，包括巴勒斯坦地區。此事早已淪為國際笑柄，沒想到以色列政客至今依然樂此不疲。正如有網民嘲諷，按照這種邏輯，中國人也可以拿出《山海經》，證明「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」，豈不是全世界都是中國人的？

以色列政府口口聲聲擁有自衞權，但巴勒斯坦人呢？他們不僅被剝奪自衞權，連居住權和生存權也毫無保障，這是《聖經》規定的嗎？美西方一直偏袒以色列，無視其濫殺無辜的行為，卻從來沒有說過一句「巴勒斯坦人有權自衞」，這不是赤裸裸的雙重標準嗎？根據聯合國的數據，這輪以巴衝突以來，加薩平均每天有450名兒童傷亡，這豈止是人道危機，簡直就是人間煉獄。

內塔尼亞胡還以美國遭遇「911事件」後發動反恐戰為例，為以色列的無差別報復辯護。其實正是因為美國以反恐為理由，肆意侵略阿富汗和伊拉克，殘酷殺害無數平民百姓，才導致其國際聲譽和霸權地位嚴重受損，其綜合國力更是從此每況愈下，最後不得不從阿富汗灰溜溜敗退。以色列沒有吸取教訓，自恃實力強橫，且有美國撐腰，因此目空一切，為所欲為，殊不知眾怒難犯，阿拉伯世界固然不會對以軍種族滅絕暴行無動於衷，國際社會也不會坐視不理，連西方國家也出現愈來愈強烈的反戰聲浪，以色列極右政府遲早要為自己的任性付出沉重代價。

有人說以色列很可能遭受比美國反恐更大的挫敗，是耶？非耶？不妨拭目以待。畢竟今天阿拉伯世界整體實力與過去已不可同日而語，以色列未必可以再予取予攜。最關鍵的是，巴勒斯坦人被逼入絕境，早已將生死置之度外，再也沒有甚麼好害怕，大不了與敵俱亡，以色列除非將所有巴人滅絕，否則休想征服這個民族。