政情：鄧家彪：油塘灣似蒙地卡羅 搞遊艇會諗得過

鄧家彪

作為海港城市，香港有唔少海濱地帶。立法會尋日討論增添觀塘海濱活力事宜，鄧家彪指油塘灣同蒙地卡羅相似，跟住就以兩個地方嘅鳥瞰圖做對比，話「喺個地圖都睇到，原來香港油塘灣個地形呢，同摩納哥蒙地卡羅港，真係幾相似嘅。」只不過前者「依家好醜怪，有好多涉嫌違法問題」，佢話好多聲音建議，不如索性將油塘灣發展成遊艇會。佢又關注當局有冇計劃喺觀塘海濱長期舉辦夜間市集，以及引入水上食肆或仿古海鮮舫，並活化鄰近尚未發展嘅海濱地帶。

姚柏良話觀塘海濱純休閒好嘥 另外，鄧家彪指觀塘海濱公園，由民間營運嘅「發現號」場地，高昂租金同繁複手續導致使用率偏低，未能創造足夠社會價值同經濟效益。旅遊界議員姚柏良就認為，觀塘海濱為純休閒設計「好嘥」，問到當局未來能否加入商業元素。

有關油塘灣發展遊艇會嘅建議，發展局局長甯漢豪話涉及發展私人土地，指興建遊艇會要交由市場決定，但政府會從中提供協助。

至於「發現號」場地首4年營運期均為虧損，去到2021年開始有盈餘，而當局已同營運團體續約至2025年5月底，政府計劃喺明年年中進行公開招標，有關細節將適時公布。

就觀塘海濱能否加入商業元素，甯漢豪回應指有30多公里長嘅海濱，每一段都應該有其特色，又話聽過市民反映希望有海濱可以靜靜跑步，亦有市民希望可以有墟市，所以當局正進行不同嘗試，重申會有不同安排，期望可以畀市民新鮮感，當局喺打通海濱後，下一步會推出飲食設施。