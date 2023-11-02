政情：金管局密會「外星人」網民斥低能

宣傳搞爛Gag 毀譽參半

預告香港將發生「第三類接觸」，咁「爆」嘅消息真係聳人聽聞。之不過，外星人同金融又有咩關係呢？睇番金管局社交專頁呢一個消息來源，指一份題為「驚天大秘密曝光！香港金融管理局與外星人的神秘會議」嘅文件意外外洩。而該文件揭露金管局於本月6至8日，與數百位中「外」金融界「星」級「人」物進行高層次峰會及研討會。換言之，所謂「外星人」只係搞爛Gag、旨在吸引眼球嘅文宣。