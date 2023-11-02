政情：金管局密會「外星人」網民斥低能
宇宙浩瀚，地球以外存在高智慧生命，並唔出奇，但邀請外星人開會，咁就真係離奇！話說金融管理局有內部機密流出，指今屆「國際金融領袖投資峰會」有外星人，仲要係「雲集香港」添！
宣傳搞爛Gag 毀譽參半
預告香港將發生「第三類接觸」，咁「爆」嘅消息真係聳人聽聞。之不過，外星人同金融又有咩關係呢？睇番金管局社交專頁呢一個消息來源，指一份題為「驚天大秘密曝光！香港金融管理局與外星人的神秘會議」嘅文件意外外洩。而該文件揭露金管局於本月6至8日，與數百位中「外」金融界「星」級「人」物進行高層次峰會及研討會。換言之，所謂「外星人」只係搞爛Gag、旨在吸引眼球嘅文宣。
雖則是次宣傳，金管局頗為出位，但網民嘅評價就毀譽參半，有人留言話「其實都幾fun（有趣），冇諗過係出自金管局」，但亦有人質問「知唔知咩叫尷尬？」更有人毫不客氣咁指出「作為一間國際性有地位嘅金融機構，講啲咁低能嘅嘢，唔怪得香港個市咁差喇。」
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