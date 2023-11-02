政情：離婚率呈升勢 議員倡專組追贍養費

東南雀飛、鏡破釵分，夫妻恩盡情絕表面係兩個人嘅事，然則對社會或多或少都有影響。立法會大會尋日討論由議員林素蔚提出嘅「完善支援家庭的政策和措施」議案，大多議員都認為應該加強婚姻家庭輔導服務，避免組織家庭之後出現問題，而面對離婚率上升嘅現象，亦應提供多啲配套支援，同時設立專責部門追討贍養費。

林素蔚指，加強家庭建設包括構建支持家庭發展嘅法律政策體系，推進家庭教育立法進程，加大反家庭暴力法實施力度，加強婚姻家庭輔導服務，預防和化解婚姻家庭矛盾糾紛等。

鑑於香港近年嘅離婚率有上升趨勢，離異家庭引發嘅社會問題不容忽視，促請政府加強離異及單親家庭嘅支援服務及其他配套，包括設立專職部門協助追討贍養費；改善在職及單親家庭嘅貧窮問題；推動共享親職教育；加強制訂「照顧者為本」嘅政策，以及鼓勵企業推行家庭友善僱傭措施。

推廣婚前服務 及早介入 議員李世榮建議當局加強推廣婚前服務，同時為有問題家庭尋找出路，並加設調解員，提供更多求助渠道，以期及早介入，以減少離婚等問題。另一議員林琳認為家庭政策需要整體性，當局需要帶動家庭友善嘅工作環境，包括提出指引予企業遵從。

儘管清官難審家庭事，但議員容海恩認為需要善用社區調解，同時亦應該培訓多啲專業人士，切實面對問題。議員郭玲麗亦認同輔導嘅重要性，主張提供更多免費家庭輔導服務。佢話婚前輔導對準婚人士相當重要，但經濟條件較差嘅市民就難以有呢個服務；即使婚後亦同樣有此需要，應檢視現有家庭輔導服務，指夫妻關係初現裂痕應有相關服務，若太遲介入恐怕為時已晚。

夫妻離異會衍生唔少問題，議員管浩鳴（管牧）就關注拖欠贍養費嘅情況持續惡化。佢話欠缺專責部門處理，追討贍養費過程困難重重，令絕大部分被拖欠嘅受款人寧願放棄追討，建議政府設立專責單位，賦權協助執行贍養費支援計劃及執行法院命令收回贍養費，以保障受款人權益。同時，亦應考慮設立「贍養費緊急求助基金」，為無領取綜援及低收入而正在辦理離婚、喺追討贍養費時遇到困難嘅單親人士提供資金援助，以解決燃眉之急。管牧又建議政府加大力度推廣離婚教育，以及共享親職嘅概念，協助離異父母相互合作，以「兒童為本」嘅態度給予子女適切關懷同照顧，營造健康成長嘅環境。