施襲不成反捱打 刀煞跪地求饒

【本報訊】本周二社交網流傳一段影片，顯示在粉嶺聯興街近和泰街交界，起首一名穿長褲男子被另一身穿黑色上衣男子以腳壓在地上，期間長褲男被掌摑，對方問他「係咪有刀呀！」「擸刀嚟做乜嘢呀！」其後有另外兩名男子加入，3人不停用腳踢長褲男頭部及身體。

此時，長褲男趁對方停手之際，隨即坐在地上，雙手合十向他們致歉，亦有街坊勸阻施襲者，惟他們回應「佢攞刀呀！」黑衣男回頭再次掌摑長褲男，另一白衣漢亦手持鐵通施襲。黑衣男其後於畫面外取來一把牛肉刀向其指嚇，其後把刀掉在地上，與另外兩人再向他拳打腳踢。最後，長褲男跪地再雙手合十後便離去，期間拍片者則報案求助。

迄3男被捕 執法部門表示，10月16日凌晨約3時接獲報案，指有一名手持牛肉刀男子，在聯興街被3名男子用手襲擊，其後其中一名施襲男子登上一輛私家車逃去；而另外兩名施襲男子及遇襲男子分別自行離去。人員經深入調查及情報分析後，於同日在上水區，拘捕兩名分別姓曾及姓蘇（俱20歲）男子，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」。其後於10月23日，在深水埗區拘捕一名姓劉（25歲）男子，涉嫌「藏有攻擊性武器」。3人其後獲准保釋候查，須於11月中至下旬向執法部門報到。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。