破劏房毒倉 檢貨值半億 拘一漢

本港毒禍嚴峻，近年各種毒品檢獲量均呈上升趨勢，甚至打破往年紀錄。海關本周二在葵涌截查一名90後男子，循線搗破一個劏房毒品儲存倉，檢獲市值約5,200萬元的懷疑毒品。據悉，該批毒品以氯胺酮為主，總重量達100公斤，數字不但超出去年全年市內同類毒案的8倍，更創下有紀錄以來的新高。海關正追查毒品的來源及流向，不排除有進一步拘捕行動。

起100公斤氯胺酮 海關早前根據情報分析及經深入調查後，於本周二下午在葵涌進行反毒品行動，期間人員截查一名33歲形迹可疑男子，並把他押至附近一劏房單位搜查，結果在單位內檢獲4箱共25包懷疑氯胺酮（俗稱K仔），相關毒品每包重量約4公斤，合計達100公斤；另檢獲約1.1公斤懷疑大麻花，以及一批懷疑毒品包裝工具。人員經調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男子，其後把他押往其所報住的單位搜屋，再檢獲250克懷疑大麻花。

行動中，檢獲的毒品總值約5,200萬元，其中K仔檢獲量創海關歷年來於市內偵破同類案件的最高紀錄，單計本案所檢獲的K仔，已經達到去年市內檢獲K仔數量的8倍之多，整體而言，今年截至目前檢獲的K仔數量，亦較去年同期錄得近2.5倍升幅。海關相信行動已阻止該批毒品流入市面，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

海關人員提醒，K仔是一種獸醫手術用的麻醉劑，人類一旦吸食，將會阻礙正常思維及大部分感官接收，並且引致短暫失憶。濫用K仔人士，會出現說話含糊、長期記憶力衰退，以及損害認知能力及行動機能等徵狀，其中亦包括膀胱受損萎縮，當事人變得經常需要如廁，嚴重者甚至無法應付短短15分鐘的車程，日常生活大受影響。另外，過量服用者可能會失去知覺，影響呼吸系統，嚴重者甚至死亡。

海關強調會繼續留意販毒趨勢，有效打擊販毒活動，呼籲市民切勿貪圖金錢利益，繼而參與販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。