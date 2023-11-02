泊工業邨路旁貨櫃車 遭撬鎖偷柴油

【本報訊】大埔工業邨發生了懷疑偷油案。昨日早上近11時，一名貨櫃車司機返回大發街近大盛街路邊取車時，發現油缸蓋的鎖頭有被撬毀的痕迹，懷疑被賊人偷走柴油，遂報案求助。執法人員到場了解，正就事件展開了調查。