上水大角咀冚賭 共拘43人

行動中，人員在單位內拘捕一名64歲女子，涉嫌「經營賭博場所」；另外單位內5名男子、5名女子、3名內地男子及6名內地女子（24至66歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。人員在單位內檢獲一張百家樂賭枱、200副紙牌、面值約16.1萬元的籌碼，一批家具及約6.3萬元現金。

另外，執法人員於同日下午展開代號「蓄勢」行動，突擊搜查大角咀洋松街一單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭場。行動中，人員在單位內拘捕一名58歲本地男子，涉嫌「經營賭博場所」；單位內另有一名36歲本地男子及一名51歲本地女子，則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕；6名本地女子及14名本地男子，年齡介乎26至76歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。人員在現場檢獲3張百家樂賭枱、面值約42萬元的籌碼、一批百家樂賭具及約7萬元現金。