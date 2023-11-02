女足助教涉非禮 事主：被邀加入公司

【本報訊】曾為香港女子足球成人代表隊助教之一的黃子偉，被指涉嫌多次向女子施「鹹豬手」。黃子偉被控3項非禮罪，他否認全部控罪，案件昨在西九龍裁判法院開審。女事主供稱，她曾在被告公司工作，擔任足球項目發展助理，她負責寫計劃書，也會幫忙印波衫、教足球。兩人的話題九成圍繞工作，餘下則會談及茶餘飯後事情。

屏風阻隔 被告事主不獲批准 現年40歲被告黃子偉，報稱是足球教練。他被控於2021年7月至9月，分別在香港的某工廠大廈及某車內非禮X。他另被控於或約於2021年9月23日，在香港某工廠大廈非禮X。同意事實指，X現年32歲，被告沒有刑事定罪紀錄，2022年8月19日被拘捕。

X供稱，她於2016年認識被告，至2021年初，雙方曾在酒樓、足球場等地方見面。被告邀請她加入他的公司，目的是啟動足球發展項目，她考慮後答應，該公司位於長沙灣某工廈。

另外，控方早前在審前覆核時，申請以特別通道讓事主進出，以及在屏風後作供，遮隔公眾及被告，當時署理主任裁判官香淑嫻批准申請，並准在被告看到事主、但事主看不到被告的情況下進行審訊。不過，昨日主審的裁判官彭亮廷關注控方上述申請的法理基礎，認為署理主任裁判官當初的指示有商榷餘地，引述案例指被告有權跟事主對歭，強調不能忽視被告的權利，最終推翻署理主任裁判官的決定，下令屏風只阻隔公眾與事主，但事主和被告可以相望。案件編號：WKCC 1679/2023