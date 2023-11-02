淋熱水燙傷5歲女童 前警員虐兒囚28月

睹男友惡行無動於衷 狠母監15月 曾逼兒子自瀆及向親友騙財的被革職男警，早前承認以熱水燙傷前同居女友的年幼女兒，同樣涉案的同居女友否認虐兒罪，但經審訊後被裁定罪成。區院法官陳廣池昨判處革職警監禁28個月，刑期與他早前因其他案件判囚的68個月分期執行。女被告則被判監15個月。法官直斥男被告為了娛樂及滿足其肆虐性本質而犯案，並非鹵莽行事。法官又指事件對事主屬雙重悲劇，因其母親亦涉案，但事主仍繪畫為母親求情，法官對如此可愛女童的遭遇感痛心及同情。

男被告F.S.L.（49歲）及女被告W.N.M.（33歲）同被控一項虐兒罪，案發於2020年5月某日，事件涉及案發時僅5歲的女童X。

男被告案底纍纍 判刑分期執行 法官判刑時談及男被告，直指對他向同居女友女兒作出如此殘酷及邪惡行為感震驚，認為可被歸類為有意圖傷人。法官不信納被告指不清楚當時水溫，犯案因鹵莽，認為是違反常識。雖然案發時男被告並無案底，但法官指，從他另外干犯的兩宗案件亦可見其狡猾。而被告當差超過20年卻犯案，可視為增加嚴重性情況，亦看不到他的悔意。

法官又指，男被告同時涉及多宗案件，圖利用整體量刑原則獲取減刑，若法庭給予刑期扣減便是向社會發出錯誤訊息，因此就本案判處男被告監禁28個月並與其他案件分期執行。法官又提到男被告自2019年9月已缺勤，但至翌年5月才被警隊革職，他仍獲支薪達8個月，法官對警隊此安排感困惑。

受害女童 繪畫為母求情「原諒她」 女被告方面，辯方呈上X的畫作以求情，X畫了一名小孩在哭泣，並寫着：「我沒有怪媽媽，請你原諒她吧」。法官引述X的報告指，她事後患上創傷後遺症，且留有疤痕，並出現尿床的情況。法官認為女被告並無悔意，只是責怪男被告欺騙她，她本人的求情信及報告均顯示她仍否認犯案，且從無提及X所受苦楚。法官稱，對X有如此的心為母親求情表示感動，並對X的遭遇感痛心，慨嘆正常母親何以會這樣對待此名可愛漂亮小女孩，在考慮整體情況下最終判囚15個月。

據案情指，X於2014年出生，為女被告女兒。男女被告於2019年12月成為情侶，兩人與X自2020年1月起同住於北角某單位。同年5月某日，女被告替X洗澡期間離開浴室接電話，男被告突走進浴室，並以花灑開熱水淋向X，燙傷X右半邊身體致皮膚脫皮，X尖叫並要求男被告停手，他卻沒有停手。女被告入浴室並將水溫調低。惟X的軀幹、大腿和手臂已嚴重燙傷，但男被告只買藥膏替X塗抹了一周。X於2020年7月6日，被送往醫院接受治療，發現她右臉、頸及肩等有燙傷情況，且復原進度不佳，傷口受到金黃葡萄球菌感染，X最終需留院10天後才出院。女被告自辯稱，被男被告欺騙金錢及被其監控，又指誤信男被告而沒有帶女兒接受治療。案件編號：DCCC 355/2022