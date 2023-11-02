內地婦雀館出千緩刑

【本報訊】內地婦「出術」，在麻雀牌上以墨水印作識別，雖然贏了600元，卻被天眼攝下過程，事件鬧上法庭。內地婦被控「在賭博中以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法贏取金錢」，案件昨在西九龍裁判法院首度提堂。被告沒有律師代表，她承認控罪，被判入獄兩個月，緩刑3年。

49歲被告賴四香，報稱無業，持往來港澳通行證，她以廣東話應訊。她被控於2023年10月29日，在上海街507-509地下及閣樓金恩集團有限公司的賭博過程中，以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法，即以墨水印在特定的麻雀牌上為自己作識別，贏取了麻雀賭局上其他人的600元。

案情指，當日下午1時許，被告到「金濠麻雀娛樂」打麻雀，期間負責人發現被告經常張望，十分可疑，於是查看閉路電視片段，發現被告用手指把墨水印印到麻雀牌上，查問下，被告承認用手指沾上原子筆墨水，再印到麻雀牌，目的是方便辨認。事件交執法部門處理。被告被捕，警誡下說之前打麻雀輸錢，為贏錢因此「出術」。案件編號：WKCC 4626/2023