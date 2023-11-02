九巴234X線偷步用電動巴士

【本報訊】政府推動綠色運輸，其中專營巴士引入電動巴士服務市民。九巴引入的比亞迪電動雙層巴士已正式營運，據知九巴在過去的周日（10月29日）派出3輛比亞迪電動雙層巴士，行駛往來尖沙咀東（麼地道）至灣景花園的234X號線，不過有關電動巴士未獲批准便行駛，涉嫌偷步，當日傍晚時分已被要求停駛返廠。九巴及運輸署均確認事件，稱會嚴肅跟進。

九巴於今年7月引入52輛純電動雙層巴士投入服務，並率先行駛213M安達臣發展區路線。當時九巴稱電動雙層巴士以「電光綠」作為車身主色，總載客量115人，充電約兩小時後續航力為300公里，料可應付九巴近八成巴士全日運作需要。而周日行駛的234X線，據知該線未獲准許使用有關車型，荃灣區議員陸靈中亦於其社交網站，張貼一張九巴234X埋站的相片，顯示有乘客正在巴士站候車。

稱內部溝通問題 九巴回覆本報查詢時指，今次事件由內部溝通問題引致，知悉後已即時嚴肅調查跟進並修正，對乘客服務和安全沒造成影響。九巴又稱，一直致力推動減碳和零排放，盡量調配環保車隊服務市民。

運輸署回覆查詢時亦確認，早前接獲九巴申請調派電動雙層巴士行駛第234X號線（尖沙咀東麼地道至灣景花園），並正處理有關申請。署方稱會嚴肅跟進上述事件，並已要求九巴調查及提交報告。