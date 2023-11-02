東呼即應：避風塘管理墨守成規 議員促改用魚骨泊位

東方獻魚骨形碼頭泊位藍圖加強版

早獻藍圖遭政府冷待 東呼即應揭禍害 避風塘泊位問題存在多年，漁船與遊艇經常爭位，火燒連環船時有所聞。東方傳媒集團2020年曾呈獻藍圖，建議採取「魚骨」泊位方式，既可井井有條，增加泊位數量，避免爭位險象，亦顧及了防火需要。奈何港府遲遲不肯正視，既不識寶，樂於蹉跎。有議員指，港府仍沿用舊法例與規則，譬如「先到先得」，跟不上社會，認為當局有責任作好規劃。

香港避風塘泊位問題存在多年，過去立法會曾就事件討論，當時有與會人士指出避風塘泊位「先到先得」，更有人「落釘插針」霸位謀利；由於泊位僧多粥少，故船家們爭位時易起爭執，亂象環生。東方傳媒集團早於2020年獻上藍圖，建議當局推行「魚骨形」泊位，糾正避風塘內泊位不足問題，甚至考慮了防火方面的需要，不過港官蹉跎3年，亦未有正視。

議員何俊賢表示，避風塘現時泊位狀況雖未到雜亂無章，但認為當局絕對有責任做好避風塘的泊位規劃，分配如此有限的海上資源。

先到先得 群體長霸避風塘 何說，港府仍沿用很舊的法例與規則，例如「先到先得」，導致永遠有一批群體霸佔着避風塘的資源，認為這種模式跟不上社會。何續指，曾向港府反映「魚骨」泊位方案，惟當局以在避風塘裏放置浮橋會令避風塘水面面積減少，影響泊位數目為由反對。但他認為此說法與遊艇會管理情況背道而馳。他指，「魚骨」泊位理論上在世界其他地方，包括內地均有使用，故在合適地方嘗試使用該模式，可有效令相同大小或同類船隻泊位更具效益。

何建議，港府可以將市民意見或機構意見取材再作變化，推出避風塘泊位優化方案，而不是停留於舊有的避風塘管理模式，「先到先得、任你停泊」，甚或只設上落位就當作解決海上問題。因泊船後，人始終要上岸，並不是每一個海上使用者均能接受。

香港漁民團體聯會主席張少強則指，全港眾多的避風塘中有部分甚少有船隻停泊，有些則泊位不足，但港府卻永遠在說泊位足夠，例如喜靈洲避風塘，既無補給，又無接駁船隻，以致不受船家歡迎。他又指，避風塘條例已數十年沒修改，遊艇、漁船皆可停泊，「混泊」的情況下，過去便發生了許多摩擦，認為避風塘應該有分區而有序停泊的必要性。張指，香港漁民團體一向建議港府應在避風塘的近岸興建「魚骨」泊位及上落位置，以有序停泊細小的船隻，騰出更多空位予其他船隻使用；至於增加上落設施則有助保障人員安全，亦可以使海上業界有一棲身之所。

乏規範安排 恐火燒連環船 東呼即應指，避風塘泊位缺乏一種規範化的安排，又採用「先到先得」模式泊位，結果不論大船或小船，卻「你有你泊、佢有佢泊」，加上更有不少停泊避風塘的船隻，懷疑接駁了海底電纜水管供人自住，甚或出租作「遊艇宅度假」；又有船隻放滿石油氣罐，一旦失火，火燒連環船的畫面勢重演又重演。

東呼即應認為，當局若早些肯從善如流，改善避風塘泊位亂象，實在是一舉多得；又指港府若看完藍圖後有不理解之處，應主動虛心求教，就算是港官求助，東呼亦一樣即應。

東呼即應爆料熱線 東網版面新設計 一撳即睇