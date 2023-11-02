第3季零售銷貨 按季跌3.8％

【本報訊】第3季零售銷售表現轉差，政府統計處表示，今年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，按年上升13.0%，而首9個月合計的零售業總銷貨價值升18.6%。不過，第3季與第二季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值按季下跌3.8%。零售業稱主要受天氣因素打擊生意。港府則展望，訪港旅客進一步恢復應會惠及零售業。

按零售商主要類別分析，今年9月與去年同月比較，酒類飲品及煙草的銷貨價值升幅最高，升1.83倍；其為升50.6%的藥物及化妝品；服裝亦增41.5%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升27.3%。相反，超市貨品的銷貨價值於今年9月則按年下跌1.3%。其次為汽車及汽車零件銷貨價值下跌25.1%。

港人北上消費 抵銷旅客效應 零售管理協會執行總監羅振邦表示，9月零售業總銷貨價值較8月的約324億港元輕微下跌，主要受到颱風、暴雨等天氣影響，市面人流減少或店舖需關門，暑假完結亦令旅客量減少，幸得中秋節日連帶「香港夜繽紛」活動帶動下挽回生意，再加上旅客來港，令珠寶、服裝等銷售較去年大升，但市民外出吃飯令超市的銷售回落。

另外，協會訪問業界後指，10月長假期於內地旅客帶動下，市面人流雖暢旺，但眾多港人亦北上消費或短線遊，抵銷旅客效應，而假期後不論遊客區或民生區的商舖生意亦下跌，料10月的銷售額按年不會出現強勁反彈。港府則指，9月升幅主要受惠於訪港旅遊業和私人消費持續復甦，展望未來訪港旅客進一步恢復應會惠及零售業。