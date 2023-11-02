明年年宵攤位 11‧13起分批競投

【本報訊】明年年宵市場攤位將於本月起分批公開競投，共設902個濕貨攤位、572個乾貨攤位和25個快餐攤位，其中乾貨攤位是自2020年以來首次復設，而快餐攤位則是暌違3年後首次復設。

暌違3年 「快餐」回歸 受社會運動及疫情影響，當局於2020年起停設年宵乾貨攤位，更於2021年因防疫措施停辦年宵市場，快餐攤位亦於同年起停設。食物環境衞生署公布，2024年農曆年宵市場將由明年2月4至10日，一連7天在15個地點舉行，攤位將於本月13日起分批公開競投，濕貨攤位競投底價為380元至6,530元，乾貨攤位底價為450元至8,540元，快餐攤位底價為2,280元至120,470元。

以維多利亞公園年宵市場為例，明年快餐攤位競投底價劃一為120,470元，比2020年年宵較大的快餐攤位的底價187,430元低逾35%，但比2020年較細的快餐攤位底價100,390元高20%；濕貨攤位明年底價為6,530元，比今年底價5,440元高約20%；乾貨攤位明年底價為8,540元，比2019年底價14,230元低約40%。

該署表示，明年港島、離島和九龍區會有6個年宵市場，共有790個攤位。至於新界區則有9個年宵市場，共有513個濕貨攤位、197個乾貨攤位和7個快餐攤位。