調低股票印花稅 立會首讀

【本報訊】新一份施政報告提出把股票印花稅的稅率，由買賣雙方各付0.13%調低至0.1%，立法會昨日就修訂草案進行首讀及二讀押後辯論。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，本港平均每日的成交金額由2021年的1,670億港元的高峰，下降到2023年首9個月的1,100億港元。粗略計算，即下跌570億元。許指政府在2023年8月成立促進股票市場的專責小組研究，就推動交易以及香港市場的可持續發展提出具體建議。

至2023年10月，小組提交的報告認為市場成交量下降，主要因各種外圍因素導致股價下跌所致，但認為仍然需要採取優化措施，應對香港股票市場的具體問題，提出包括多方面，其中建議下調股票印花稅以改善交易數量，以及投資者情緒，至於具體減幅則由政府決定。

上個財政年度需追撥475億 另外，立法會首讀及二讀《追加撥款（2022-2023年度）條例草案》，追加撥款合共約475億元。許正宇指2022至2023財政年度已經結束，在84個開支總務內，有18個是超出2021年撥出的總項，有關的額外支出主要是向防疫抗疫基金注資，以及為2022年7月1日成立的文化體育及旅遊局開立新開支總目，所有超額開支都獲得財務委員會批准。