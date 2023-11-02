需耗11年建白石角站 議員轟效率慢

【本報訊】去年施政報告提出興建港鐵東鐵綫白石角站，預期在2033年或更早落成該站，惟至今無下文，有議員要求加快興建港鐵東鐵綫白石角站，以盡早加強白石角、福田及落馬洲河套地區的地域連繫。政府則回應明年會有初步規劃。

辯稱現有鐵路加站具挑戰性 議員陳克勤昨日表示，興建港鐵東鐵綫白石角站並不單單為當地居民，是要將科學園、新田科技城以及北部都會區連接起來，又形容北環綫興建4個站要花11年時間，而興建白石角一個站同樣要11年，質疑政府如何證明落實基建先行。

運輸及物流局局長林世雄回應指，興建鐵路要分多個步驟，由規劃、設計到施工，而北環綫是在2014年提出，開始規劃時間較白石角早，而且在現有鐵路加站與起延線的考慮點有不同，因加站需要涉及本身鐵路需要營運，具有挑戰性。

另一議員尚海龍指在科學園工作6年時間，至今當局仍表示需要11年、跨越3屆政府才能完成興建該站是相當不理想。議員張欣宇則指，港鐵早前表示2027年都不會增加列車，希望當局不要等到臨尾才添置新車，購買新車也是數以年計。林世雄認同要及早買車，指通關後載客量與疫情前有分別，會密切留意載客量情況。

議員李世榮同樣認為，白石角一帶人口不斷上升，詢問當局覆蓋率大概多少，會否考慮興建天橋或穿梭巴士，讓更多人受惠。林世雄表示，前期規劃相當重要，與附近土地規劃息息相關，如何將連貫性做得更好，就要做好前期規劃，明年年中會有初步規劃。