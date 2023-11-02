港大學生校委 到執法部門總部助查

港大校長張翔

【本報訊】香港大學校長張翔遭指管理不當事件再有新發展，執法部門上周三（10月25日）接獲報案，懷疑有人洩露一院校的文件及資料，案件暫列「求警調查」，由港島總區重案組跟進，暫未有人被捕。而港大校委會本科生代表戚由康昨表示，上周四自願到執法部門總部協助調查一宗有關港大的案件，提供情報。

就上述「求警調查」事件，據報港大校方相關人士均否認曾報案。戚由康則稱，上周四（10月26日）在代表他的大律師和事務律師陪同下，自願前往執法部門協助調查有關港大的案件。

疑有人外洩院校文件 資料顯示，港大校委會所有成員今年9月底收到多封匿名電郵，對張翔提出多項指控，包括更換校長座駕沒招標，指定選購價值205萬港元的寶馬。張翔在遴選副校長，以及醫學院長時都沒招標，並指定醫學院長須具「美國高等院校經驗」等。就上述指控，港大校委會上月初議決成立5人專責小組調查事件，由校委兼立法會議員吳永嘉任小組主席，成員包括校委施文信、趙子翹及兩名非校委，預期12周內提交調查報告。