馬會准增聯播境外賽事 料年添2.79億博彩稅

【本報訊】香港賽馬會獲政府批准增加聯播境外賽馬賽事上限，每年在本地賽馬日同步聯播的境外賽事上限由10場增至25場；每個非本地賽馬日的同步聯播境外賽事上限則由9場增至12場。馬會預料，放寬之後每年可帶來額外2.79億元博彩稅稅收，新規定下月1日起生效。

根據政府提交立法會文件，馬會指境外賽事場次都超過9場，但當局原本規定令馬會難以滿足本地馬迷的博彩需求，故要求增加場次限制，又承諾會將部分收入用於資助慈善。文件指，馬會同步聯播賽事的本地投注總額由2018/2019賽馬季度的44.31億元增加至2022/2023賽馬季度的102.4億元，相對增幅達到131%。政府指上述博彩趨勢，符合馬會指境外賽事博彩需求殷切的說法。

稱增聯播日 減非法博彩 至於打擊外圍方面，馬會指之前新增14個同步聯播日後，香港的非法賽馬博彩網站在該等日子的流量按年下跌43%，新增賽事提供的博彩機會有助杜絕非法博彩。

政府指，研究方案時曾經考慮不支持馬會建議，但憂慮若不滿足本地馬迷對投注境外賽事的需求，可能令有關需求轉投非法途徑。而只接納部分建議，又沒有科學方法能決定最適當的增幅，加上實質增幅並非過高，相關場數30多年來亦未曾增加，故決定支持建議的全部內容。

對於有聲音指，建議或使青少年參與博彩情況更加嚴重的問題，馬會表示，同步聯播賽事的投注者多數是資深馬迷，其中下注境外賽事的投注戶口持有人當中，80%為40歲或以上，加上早在2021年增加同步聯播日時，亦沒有迹象顯示青少年參與博彩的情況有所惡化，故不預期新增更多同步聯播賽馬博彩機會，將促使業餘的年輕投注者下注。不過，為審慎起見，政府仍促請馬會繼續監察賽馬博彩的情況，並在有需要時加強推行提倡有節制博彩的措施，以減輕建議造成的影響 。