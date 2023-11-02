立會通過改組草案 中大校董減至34人

形容過往「無王管」 議員質疑段崇智表現 為改善中文大學的管治，立法會昨大比數通過由3名身兼中大校董的議員張宇人、劉國勳和鄧家彪提出的《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》。會上多名議員形容中大「無王管」、高層「繞過校董會做好多嘢」，況且在2019年社會運動期間，中大遲遲未對局勢作出應對、亦長時間未有召開校董會，令大學變成「汽油彈工廠」、「中大變成暴大」，加上校長段崇智的表現備受爭議，認為需要改革。通過後，3名議員校董重申會繼續跟進校徽風波，又指不清楚校董會如何處理段崇智和副校長吳樹培。

私人條例草案建議把中大校董會的成員人數由55人減至34人，重組後的校董會校外與校內成員比例約為2：1，校外成員佔大多數，又修改校長、常務副校長的聘任方法，需要由四分三校董投票支持才可通過等。

指校徽風波 涉款仍未清楚 劉國勳指近年中大變「暴大」、校長段崇智被衊稱「段狗」，作為校友感到痛心，因此認為有必要改革。對於有人質疑改革太急，他指事實上中大有設專責小組聽取意見，不論對持份者還是校友都作出不少諮詢，而中大改革一事亦經歷20年。他解釋，決心進行改革是因中大發生連串問題，又舉例指中大改校徽一事，儘管事件無關學術，可是學校管理層卻不知有關決定，甚至所涉款項至今仍未清楚，又轟中大有高層「試圖僭越權力」，亦有「繞過校董會做好多嘢」，例如未諮詢校董會下游說議員反對修例，重申「改革只係第一步，仲有好多工夫要做」。

身兼教育事務委員會主席的梁美芬指不少人反對中大修例，稱會干預學術自由，但中大作為政府資助的大學，屬公共機構的一種，不能以大學自主忽視大學管治失效的情況，又將「無王管」的情況歸咎中大未有處理管治架構問題，而目前的修例只是「追落後」，又認為中大「山頭主義」嚴重，而是次修例的安排相當「溫和」，相信今次是行出第一步，期望中大謙卑接受改革。

爆連串事件 段未現身解畫 議員廖長江指現時教資會資助的8所大學，除中大以外，其餘已重組校董會改善情況，在全球學術高等教育比併的時代，中大延遲改革是「不進則退」，又指中大未有改革，管理層疊床架屋，在2019年期間中大長時間未有召開校董會遲遲未對局勢作出應對，令大學變成「汽油彈工廠」、「中大變成暴大」，而在修訂條例草案上，以致中大醫院延遲還款一事，段崇智均沒有出席解釋。至於包括楊于銘在內的一眾中大校董，早前發公開聯署信反對改革，廖稱議員校董曾多次在校董會上討論方案，惟未有反對意見，與聯署信中指摘議員擅自提交意見的事實不符，批評聯署信「連事實都未掌握」。

投棄權票的議員狄志遠指「共識」乃大學處理事情的常規，若無法凝聚共識，大學不同群體只能求同存異，如果「改革」破壞共識常規，會令人不服和不信任，造成長遠隱憂，對中大未來發展絕無好處。

教育局局長蔡若蓮指政府歡迎修訂議案，又認為議案按既定程序公開審議，強調修訂不損中大自主管治。中大校董會則表示歡迎立法會通過條例，指為提升中文大學管治的重要一步。

廖長江