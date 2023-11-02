西九海濱擬建新行人路

【本報訊】西九文化區是港人及遊客觀賞文物及美景的好去處，海濱景色是其中一大賣點，發展局與多個部門計劃進一步加強九龍西沿海區域，改善目前被新油麻地公眾貨物裝卸區分隔的西九文化區至大角咀海旁道路，擬在上址建設沿裝卸區內陸邊界外、長約950米的行人路，方便行人到西九文化區。有關工程明年會開展，預計2026年開放予行人使用。

政府表示，已就計劃諮詢土木工程拓展署（土拓署）、渠務署和康樂及文化事務署（康文署），擬建的行人路北端連接海輝道近裝卸區入口處的現有行人路，南端連接近西區海底隧道巴士轉乘站的現有行人路，通往西九文化區入口。

行人路主要佔用裝卸區外的政府土地，但為擴闊部分行人路段至較合理水平，有需要徵用裝卸區內小量靠內陸用地，發展局和土拓署於今年4月已向海濱事務委員會匯報上述建議方案，並於5月分別諮詢公眾貨物裝卸區委員會及油尖旺區議會，並獲得支持。

土拓署會就行人路工程刊憲，海事處亦會協調業界以微調裝卸區範圍。工程預計於明年內開展，落成之後，行人由大角咀海旁亦能無障礙步行往西九文化區，增加文化區一帶近海步道吸引力。