加快換電動巴 當局不排除資助

【本報訊】施政報告提出2027年底或之前投入700輛電動巴士和3,000架電動的士。環境及生態局謝展寰指，會加強電動車配套，例如加建快速充電設施，支援更多電動的士，又說會與巴士公司商討整體財務安排，不排除提供資助換電動車，或幫助巴士公司增加收入，希望減少對票價的衝擊。

兩年內增百個快速充電器 謝展寰昨日表示，目前本港純電動的士只有不足10架，而目前市面5,000多個電動車充電位，只有約1,000個屬高速充電器，電動車每次只需15至20分鐘便完成充電。他指出本港未來需要增加高速充電器數量，才能支援3,000架電動的士。政府正計劃在的士站頭或公共交通運輸交匯處裝設充電器，今年內會招標首個充電站用地，並透過地契優惠吸引現有油站加裝充電設施，期望短時間內加設數以百計高速充電設施，相信可以在兩年內加設最少100個快速充電器。

謝展寰續指，電動巴士車價雖然較柴油巴士貴，10年前車價貴近3倍，但現時差距縮窄，只貴不足一倍，而且維修較簡單，可減低維修成本。不過他認為巴士公司換車成本高，會與巴士公司商討整體財務安排，不排除提供資助，或以資助以外方式，幫助巴士公司增加收入，舉例巴士大多於晚間充電，日間便可開放電動巴士高速充電設施，予電動的士及私家車付費使用。