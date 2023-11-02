亂拋垃圾兩種罰款 易惹混亂執法難判

街上棄置罰$3000 違徵費例罰$1500 亂拋垃圾等票控罰款已於上月下旬增至3,000元，惟政府不同法例或造成荒謬現象。垃圾徵費計劃將於明年4月實施，按現行法例，市民若沒有用指定膠袋等付費扔垃圾，被票控時只會被罰1,500元，換言之，「一件垃圾、兩種懲罰」。議員認為亂扔垃圾出現兩種罰款的情況令人費解，容易惹混亂，也難以執法，促請港府盡快修訂條例。環保團體則亦擔心市民會「走精面」，用膠袋裝垃圾，以便被控時只需交較低的罰款金額。環保署則指，若有人街頭亂棄廢物，不論有否使用指定膠袋，都會被罰款3,000元，堅稱執法界線清晰。

經修訂的《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》已於上月22日起生效，在公眾地方亂拋垃圾、吐痰等的定額罰款金額已由1,500元提高至3,000元。不過，屬同一條例下涉及垃圾徵費相關的「擺放違規廢物」定額罰款金額則未有調升，維持1,500元，變相當垃圾徵費於明年4月1日實施後，違法扔垃圾於不同情況下面對的罰款有異。

環境及生態局局長謝展寰昨日出席電台節目時表示，實施徵費初期可以寬鬆方法鼓勵減廢，建議物管公司每月不要派足30個膠袋，令市民學習如何減廢，若接獲投訴有個別屋苑經常有人不用指定膠袋，當局會加強巡查，如被票控違例，定額罰款為1,500元，相信精明的市民不會違規用非指定膠袋丟棄垃圾。

環保署死撐界線清晰 但同是扔垃圾，為何存在兩套罰則？環保署回覆本報查詢指，住戶須使用指定袋包妥一般住宅垃圾，然後才可擺放在處所內的公用垃圾收集點，例如樓層垃圾房、後樓梯、大型垃圾收集點等，否則即屬違反法例要求。如在垃圾收集點或上述處所公用地方，棄置沒有以指定袋包妥的廢物，違例者可被處以定額罰款1,500元。如果市民胡亂在公眾地方棄置垃圾，不論有否使用指定袋，均會被視為亂拋垃圾，可被處定額罰款3,000元，該署認為執法界線清晰。

議員促盡快修例堵漏 立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣表示，若市民違法扔垃圾有機會被罰款3,000元或1,500元的情況並不理想，執法時容易出現灰色地帶惹爭拗，尤其罰款金額差距一倍，令前線執法人員難做。陳理解垃圾徵費法例早於2021年已獲立法會通過，當年制訂時未有料到其他定額罰款金額會增一倍至3,000元，但認為環境局修訂亂拋垃圾等定額罰款時「漏招」，未有同時修改違反垃圾徵費的票控金額，促請當局盡快修訂法例，令罰款金額看齊。

綠領行動公共事務主任蕭頴妍亦認為港府應劃一收費，以防混亂。她續指，不論是垃圾徵費，還是亂拋垃圾，罰款金額等罰則並非法例的重點，反而是執法力度，港府須加強人手巡查票控，才能收到阻嚇力。

環保署回應指，現時垃圾收費尚未實施，是否需要調整罰款水平仍言之尚早。待實施後再因應實際情況，包括市民適應程度、遵規情況等，檢討定額罰款水平以收阻嚇之用。另外，食環署表示，在10月22日至29日期間，共就公眾地方亂拋垃圾及店舖阻街分別發出9張及2張定額罰款通知書。