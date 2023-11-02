醫健：老有所醫：骨質疏鬆和膝關節退化息息相關

我們身體的骨骼質量隨成長持續增加，直至成年時到達巔峰，然後不斷流失，鈣吸收率亦會隨之下降。更年期女士平均骨質密度可減少約10%，5至6年間整體骨質密度更迅速流失可達20%。骨質流失會導致原本細密的骨骼中出現許多縫隙或小洞，使骨骼變得脆弱，即骨質疏鬆症。

而患有退化性膝關節炎的長者，往往因為走路不方便而減少活動。引致肌肉力量變差，患者便容易跌倒，並引發骨折，這造成一個惡性循環。本來只是膝關節痛，會慢慢變成骨質疏鬆，然後肌力不夠就容易跌倒，再意外造成骨折，甚至會危害到生命的安全。

骨折後遺症可大可小 假若骨質密度太差的話，簡單動作像打噴嚏，或坐車時搖晃一下，都可引起腰椎骨折塌陷。若果身體曾經發生過骨折，未來再有骨折的風險亦會大大提高，身體自行愈合骨的能力亦會依年齡而下降。髖骨骨折的後果最為嚴重，髖關節連接脊柱、股骨及腿部，支撐起整個身體的大部分活動，骨折後將無法移動，可能導致殘疾（無法獨立行走、如廁或進食），甚至死亡，每5名骨折患者一年內就有一名因長期臥床的併發症而死亡。

哪些人士屬高危 女性患病率比男士高，停經後的女性尤其高危，這是由於女性所達到的巔峰骨質量本身已經比男性低，更年期的賀爾蒙轉變更會產生額外而急速的骨質流失。另外，年齡較大、過往有曾骨折的經歷、父或母親曾遭遇髖骨骨折、長期服用類固醇、患有會導致骨質疏鬆症的疾病（如類風濕關節炎、腎病、長期營養不良）同樣風險較高。

怎樣診斷骨質疏鬆症 骨質疏鬆是慢慢發生的，建議以下人士定期進行骨骼密度檢測，提早做出防範。65歲或以上女性、70歲以上男性、於50歲或之後出現骨折、患有的疾病或正服用的藥物能導致低骨質量或骨質流失。

目前有兩種常用的測試方式可以量度測試者的骨質密度：超聲波骨密度檢查及雙能X光骨密度檢查（DXA）。低能量X光檢查髖骨和腰椎的骨質密度。

根據檢測結果，T值代表着患者的骨質密度跟年輕的成年人對比相差多少，T值如果大於-1，屬於骨質正常；若是位於-1至-2.5之間，就屬於骨質缺乏，建議要定期追蹤。根據世衞標準，若骨質密度的T值低於負2.5，即屬骨質疏鬆，就需要看醫生尋求協助。

現時有甚麼治療方法 骨質疏鬆症的治療目標是維持或提升骨質密度，以及降低骨折風險，醫生會根據病人情況，決定採用哪些治療方法。補充鈣質及維他命D，可以確保身體有足夠營養維持骨質密度，但對於骨折高危人士，就可能需要接受藥物治療。現時已有不少新式藥物，包括口服藥和針劑注射等，大致可分為抗蝕骨作用藥物（抑制骨骼的溶蝕作用，藉以減緩骨質流失速度）、造骨作用藥物（刺激骨骼的造骨作用，加速骨質生成），以及雙重作用藥物（同時發揮以上作用）。

如何從生活中改善和避免骨質疏鬆 營養攝取：特別是鈣質，例如可多喝牛奶及吃乳類、豆製品；同時要補充足夠的維他命D，例如每天曬30分鐘太陽已可補充足夠維他命D。若單靠飲食無法維持足夠的攝取量，可考慮服用補充劑。

恒常運動：透過負重運動累積骨質並強化的結構，例如舉啞鈴、掌上壓、健身室的滑輪機等，簡單如多走路、樓梯緩步跑都會有幫助。

生活習慣：避免吸煙和過量飲酒。

骨科專科醫生吳富源