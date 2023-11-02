袁國勇：新發傳染病陸續有來

禽鳥豬流感病毒高危 基因洗牌削疫苗功效 本港正值流感肆虐期，有專家認為流感是最具潛力引起另一波大流行疫病的病源，呼籲各界早做準備！香港大學微生物學系講座教授袁國勇聯同另外兩名學者在報章撰文，直言新冠病毒並非最後一場大流行，並預警新發傳染病必陸續有來，下一場大流行病症可能源自禽鳥和豬流感病毒引起，由於病毒的基因曾經洗牌，或能導致嚴重感染，甚至對流感藥物和疫苗產生抗藥性，專家認為本港須建立高質科研、迅速應變計劃，並持續對街市和入境關口進行流行病學監察。

組科研聯盟助迅速應變 袁國勇聯同港大微生物學系名譽副教授龍振邦，以及名譽助理教授趙晞揚在文章指出，各界要為未來的大流行作準備，必須有高質科研、足夠基礎建設、迅速應變計劃、完善公營醫療機構及公共衞生與流行病學監察系統，時刻與國際組織聯繫，形容是「缺一不可」。港大將與各地學者成立「大流行科研聯盟」，共同尋找具潛力病源，追蹤新發傳染病。

嚴陣以待 應對輸入個案 專家們建議，本港應增加監測有症狀疾病患者及患病動物的微生物和疾病，在病毒傳播人類前，篩選具大流行潛力的病毒，重申人畜接觸地是重點監測領域，維持街市流行病學監察及各入境關口，以防止案例輸入本港。對有症狀疾病患者和患病動物，特別對病重和死因不明動物做透徹微生物和疾病監測，高風險地點如屠宰場、街市、農場、臨床或高等級生物安全實驗室，是重點監測領域，街市流行病學監察亦須持之以恒。

3名學者認為，人畜接觸地方是重點監測領域，街市流行病學監察必須持之以恒，另一重點監察是各入境關口，旅客倘有發燒或相關症狀，特別是早期預警系統或軟情報顯示其出發國家出現神秘病原體疑似爆發時，應果斷執行流行病學監察，防止輸入案例致本港爆疫。他們提倡，主動篩查預防爆發，增加對有症狀疾病患者及患病動物、尤其對病情嚴重及死因不明動物，進行透徹的微生物及疾病監測；各國政府亦應嚴厲禁止食用及販運野味及叢林肉，逐步終止野生動物貿易等。

文章又提到困擾本港多時的新冠疫情，指本港首兩年從未封城和全民檢測，仍能貫徹圍堵清零政策，以嚴厲措施換取安全空間，讓市民接種疫苗建立抗疫韌力，抗疫成績值得肯定，可惜大量長者及長期病患對疫苗生疑，無把握接種黃金機會，致第5波近萬長者喪生；倘能於第5波後夏季放寬防疫措施，及早開放以盡快建立混合免疫屏障，更能加快恢復競爭力。