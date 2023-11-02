深圳推生活補貼 搶全球青年才俊

【本報訊】內媒昨日報道，廣東省深圳市委人才工作領導小組近日印發《關於實施更加積極更加開放更加有效的人才政策 促進人才高質量發展的意見》，當中提到對新引進入戶35歲以下的博士畢業生、境內外知名高校碩士及本科畢業生，分別給予相應生活補貼；各區可結合重點領域和產業發展需要擴增補貼覆蓋範圍；符合條件的外籍和港澳台青年可同等享受補貼。