九巴港鐵推優惠吸過關客

【本報訊】內地昨日起取消「黑碼」過關。九巴表示，計劃為旗下B1及B9兩條關口巴士路線提供免費轉乘優惠，將等同全程車費近5折。據了解，運輸署原則上已同意有關申請，正商討落實細節及時間，待該署審批後，目標下周五（10日）推出，優惠期至明年2月25日。

免費轉乘B1及B9巴士線 九巴表示，正計劃為來往天慈與落馬洲站的B1號路線，以及來往屯門站與香園圍口岸的B9號路線，提供免費轉乘優惠。乘客只要轉乘該兩條巴士線，最高優惠為兩程車費較低的一程免費，例如在銅鑼灣乘坐九巴968號路線到元朗轉乘B1號路線往落馬洲，B1號路線的一程將免費，實際車資只需25.7元，相當於66折。

九巴續指，現時B1號路線於繁忙時段最高峰一小時內由落馬洲站開出28班車，可接載約4,000名乘客；B9號路線亦已提升為每日服務，並延長服務時間。與今年2月相比，B1號路線於周末及假日的客量升超過一倍；B9號路線則有近1.5倍升幅，長假期周末更達兩倍增幅。

另外，港鐵同日起提供乘車優惠。早上9點後，由下列指定車站，包括沙田、大圍、太和、大埔墟、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、尖東、旺角東、藍田、 觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、九龍塘、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳、康城，前往羅湖或落馬洲站可享7折車費優惠，乘客須於入閘前憑八達通卡到指定車站的數碼服務站領取優惠。