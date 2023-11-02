終撤黑碼 往返內地通行無阻

【本報訊】內地推行近4年、俗稱「黑碼」的出入境健康申明卡，昨日凌晨零時起取消。內地出入境人士毋須再填報，但有發燒及咳嗽等症狀須主動申報，並配合衞生檢疫工作。不少市民支持內地當局取消「黑碼」，認為現時新冠疫情已過，生活復常，「黑碼」已無甚意義，取消是合情合理，兩地人員往返都「方便咗」。

國家海關總署早前公布，昨日零時起正式取消「黑碼」，惟有發熱、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病症狀；或已診斷患傳染性疾病者，出入境時須主動向海關申報，違者需承擔法律或刑事責任。「黑碼」自2020年1月25日起實施以來，已逾3年9個月。

本報記者昨日到訪深圳皇崗口岸，發現原本用作掃描「黑碼」的機器閘口已全部打開，出入境人士毋須「掃碼」已可直接通過，毋須排隊停留。家長桉女士表示，子女經常要跨境上學，取消黑碼後方便很多，過關情況亦比之前順暢。市民胡先生則指，以前要靠後輩教才懂得生成「黑碼」，取消後對經常返回內地的人方便得多，現時掃碼器閘機已被蓋住，可以直接通過往返關口。

掃描機器閘口打開 此外，羅湖口岸的「黑碼」掃描機器閘口同樣全部打開，並張貼寫有「請直行」和「如你有身體不適，請主動向海關進行健康申報」的告示；職員亦向途經的市民和旅客提醒毋須掃碼。有市民表示，過關時感覺輕鬆，「直行就可以」；亦有長者說以往試過要等超過半小時排隊掃碼，昨早不用10分鐘就過完關。