入境處新人事登記處換證 20分鐘內極速完成

郭俊峯到場視察 未來96工作天處理10萬名額 入境處在觀塘增設臨時人事登記處，昨日首日運作，為持有舊款身份證人士、年滿11或18歲有需要換證人士、及已核實永久性居民身份的人士，辦理換證手續。入境事務處處長郭俊峯昨亦有到場，並到不同崗位視察運作情況，預計新辦事處於未來96個工作天的預約期內可處理10萬個換證名額。有市民完成換證手續後面露笑容，認為流程順暢快速，整個過程大概只需20分鐘便完成。

郭俊峯先到接待處視察環境，其後又到電子櫃台的填表區及登記室與職員溝通，了解入境處職員的工作程序和情況。郭表示，觀塘臨時新辦事處投入服務後，令入境處整體換證申請處理量大幅提升，預計每星期處理量由1.8萬宗升至2.5萬宗。郭又提到，早前因疫情關係，有許多市民仍未趕及申請新身份證，或有不少市民直至近日才回港，亦有些是近期因應人才政策而來港，需帶同家屬申請身份證。

預計每日處理1100名額 隨着新辦事處投入服務，郭俊峯指之前雖有市民無法預約名額的問題，但新辦事處能容許申請人最多預約至未來96個工作天的名額，預料其每日能處理1,100個申請名額，合共推出超過10萬個預約名額。現時入境處共有7個辦事處可為市民處理身份證申請的服務。

入境處早前曾公布數字指出，截至今年9月底，估計仍有約39萬宗換證申請需要處理。郭俊峯解釋指，39萬宗申請是按以往數字的比例估算，未來新辦事處的96天預約期加上各區辦事處，「加加埋埋（可處理申請）遠遠大過呢個數」。

廖氏夫婦前日在女兒及女婿幫助下，成功網上預約昨天到新辦事處換證。廖太對流程非常滿意，認為夠快捷，「10分鐘8分鐘已經搞掂」。她又指兩夫婦早前因應疫情及換證人數眾多一直未能成功預約，現時終成功完成換證手續，感到非常開心。

職員細心 市民讚「奇快」 李先生近日由澳洲回港探親及換新身份證，他指因應疫情最近才有機會回港，形容整個流程「奇快，好smooth（順暢）」，只需約15至20分鐘左右，職員也很細心引導換證流程。他稱自己由西灣河乘船到觀塘，新辦事處地點方便；又指若沒有新辦事處，其換證申請要排期至明年2月，現時可大幅減省時間，或能提早回到澳洲。