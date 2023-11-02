市區車輛數目大增 恐加劇空污

【本報訊】當局表示「粵車南下」將分兩階段落實，最終將全面開放內地客自駕來港。環保團體關注此舉將增加市區車輛數目，且內地車輛年檢標準與本港未必一致，恐加重本港空氣污染，建議港府與內地相關部門訂定相關標準及機制，以免內地車「噴黑煙」無王管。

翻查上月本港空氣質素監測站數據，多個監測站曾錄得高或以上健康風險水平，其中東涌監測站曾於10月4日下午2時至7時錄得空氣質素健康指數7至9的水平，同日南區監測站更於傍晚6時錄得空氣健康指數10，健康風險達嚴重水平。銅鑼灣、中環及旺角3個路邊監測站亦於同日下午至晚上時分錄得高或以上風險水平，持續達6至7小時。另外，屯門監測站曾於10月14日下午3至9時錄得空氣健康指數7的高風險水平。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋表示，由於本港電動車基建設施配套仍然不足，預料申請「粵車南下」的相關車輛會以汽油及柴油車輛居多。馮建瑋表示，目前本港對柴油私家車及汽油私家車分別使用「加州3型」及「歐盟6型」排放標準，而內地廣東省則於2019年起實施「國家第六階段機動車污染物排放標準」6b階段，相關標準大致與歐盟6型相若。

內地年檢標準與港未必一致 但馮指，開放「粵車南下」將增加東涌以至市區的車輛數量，基數增加的情況下無可避免會影響本港空氣質素，而且內地車輛年檢程序及最低標準未必與本港一致，建議港府與內地相關部門訂定「粵車南下」車輛的驗車程序、標準、相關機制等。