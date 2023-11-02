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粵車南下塞爆香港 馬路炸彈全城驚惶

「港車北上」推出4個月，2.31萬宗申請已完成兩地所有程序。 「港車北上」推出4個月，2.31萬宗申請已完成兩地所有程序。
「港車北上」推出4個月，2.31萬宗申請已完成兩地所有程序。
明年起兩階段推廣 唔熟例恐橫衝直撞
港珠澳大橋不設配額「港車北上」計劃推行4個月，港人蜂擁北上自駕遊之際，曾被質疑是對等交換的「粵車南下」計劃即將「殺埋身」。當局指，「粵車南下」預計明年初起分兩階段推行，首階段只准許粵車於大橋香港口岸人工島停泊；次階段則放寬車輛駛入香港市區。目前本港領牌車輛已多達約81.6萬輛，汽車界代表擔憂「粵車南下」勢必塞爆香港，尤其是尖沙咀等鬧市泊位嚴重不足；加上兩地駕駛習慣不一，內地司機亦不熟香港法例，橫衝直撞易釀意外，變成馬路炸彈全城驚惶。業界強烈建議僅讓南下粵車在關口泊車轉乘，以策萬全。
港車北上計劃今年7月起實施，截至11月1日，計劃共收到2.96萬宗申請，當中2.31萬宗已完成兩地所有程序。另外，該署平台至今就該計劃收到6.2萬宗出行預約，當中5,700宗預約在本月出行。新一輪抽籤將於本月6至9日開放登記，10日公布結果。
首輪泊大橋口岸 轉車去機場
運輸及物流局局長林世雄指，港車北上計劃實施以來大受歡迎，當局會探討縮短預約日數的可行性。至於「粵車南下」將分兩階段落實，首階段是廣東省旅客自駕南下，可在大橋香港口岸停泊車輛，再轉車前往機場禁區，乘搭航班外遊；旅客另可經大橋口岸進入香港，預計明年初推行。次階段則類似現行「港車北上」安排類似，內地居民可自駕來港，駛至大嶼山，甚至入市區。
擬人工島建車場 供旅客使用
該局補充，香港機場管理局正在大橋香港口岸人工島發展兩個自動化停車場，供廣東省及澳門經大橋來港的自駕旅客使用，首階段預計2024年落成；港府亦正與內地積極探討整體實際方案，並會考慮多方面細節如配額、範圍等，亦須顧及香港地區和道路承載力。翻查資料，「轉機停車場」及「訪港停車場」將分階段提供共6,000個泊位，而第一期工程將提供1,550個。
本港車輛逾80萬 交通難負荷
「粵車南下」在零諮詢下如箭在弦，令人關注本港的路面是否承受到相關額外負荷。港府早年研究報告指，本港經常性塞車成因之一是路面車輛過多。運輸署最新數據顯示，截至今年9月，本港整體領牌車輛約81.6萬輛，較2018年增長4%。
中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培稱，計劃首階段的限額，應以人工島停車場泊位為上限。至於長遠開放粵車駛入市區，他對此有保留，認為旺角、尖沙咀等鬧市絕不適宜，區內泊位長期供不應求，「本地車都唔夠位泊，仲點招呼朋友（粵車）？」
李耀培認為，計劃必須取得平衡，既方便粵澳人士駕車來港，亦避免本地交通問題惡化。他建議除了人工島停車場，當局可於新界屯門、元朗等，甚至日後重點發展的北部都會區，預留土地興建粵車專用停車場，方便相關人士泊車轉乘其他交通工具前往各區。
李又指，香港地少車多，加上兩地交通規則，甚至駕駛習慣、方向不一，他擔心或較易發生意外。他又指，雖然大橋設計容量應足以消化南下車流，但大橋珠海口岸近期經常塞車，擔心計劃推行後情況會惡化，盼內地部門盡早改善。
首階段泊大橋：「粵車南下」最快明年初分階段推行，首階段只准許南下車輛於大橋香港口岸人工島停泊。首階段泊大橋：「粵車南下」最快明年初分階段推行，首階段只准許南下車輛於大橋香港口岸人工島停泊。
首階段泊大橋：「粵車南下」最快明年初分階段推行，首階段只准許南下車輛於大橋香港口岸人工島停泊。
近年本港整體登記及領牌車輛數字近年本港整體登記及領牌車輛數字
近年本港整體登記及領牌車輛數字
次階段出市區：本港市區長期交通擠塞，粵車南下駛入市區勢令問題再惡化。次階段出市區：本港市區長期交通擠塞，粵車南下駛入市區勢令問題再惡化。
次階段出市區：本港市區長期交通擠塞，粵車南下駛入市區勢令問題再惡化。
粵車南下未來可駛入本港市區。粵車南下未來可駛入本港市區。
粵車南下未來可駛入本港市區。
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