筆下風雲：伊朗會軍事介入嗎

以色列對加薩開展第二階段軍事作戰，地面部隊逐步進入加薩，目前以試探性質為主，空襲仍然是主力。誰都知道，一旦打地面戰，死亡人數勢必數以倍增。當年美國以反恐之名入侵伊拉克，戰爭持續20年，起碼有廿多萬伊拉克平民死亡。目前加薩已死了逾8,000人，以國最終要多少巴人死亡才肯收手？恐怕連上帝也不曉得。

儘管聯合國大會以壓倒性票數通過停火議案，但以色列充耳不聞。內塔尼亞胡政府甚至發放在音樂節上被擄德籍女子死訊，指她死前遭受極大折磨，身首異處。毫無疑問，哈馬斯的罪行不能饒恕，但以色列現在是集體懲罰所有巴人，空襲死去的巴人之中多達四成是小孩，他們都是哈馬斯嗎？發放德女死訊，無非激化仇恨，轉移並淡化不人道指控，為屠殺巴人背書。

美國的態度也是繼續盲撐以色列大屠殺，目前美以兩國最忌憚只有伊朗，美艦進駐地中海的目的也是震懾伊朗勿輕舉妄動。隨着人道危機不斷升級，伊朗總統萊希日前警告，猶太復國主義政權的罪行已經越過了紅線，或迫使所有人採取行動；就連土耳其總統埃爾多安亦直斥，以色列政府行為有如「戰犯」。

包括伊朗在內的周邊國家說得義正詞嚴，但它們會對以色列採取軍事行動嗎？答案顯然是不會，為甚麼？說穿了，各家自掃門前雪，不管口頭說得多麼慷慨激昂，但還是本國利益優先。須知美以兩國軍事實力實在強大，戰事一旦擴大，對這些中東國家有百害而無一利，只會將它們拖向泥沼難以抽身，犯不着為巴人惹來一身腥。只要伊朗政府不介入，即使黎巴嫩、敍利亞、也門等地方武裝組織搞偷襲，作用亦十分輕微，無阻以色列對加薩大屠殺並佔領加薩！