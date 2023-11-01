強詞有理：國運來了

有人說，中國國運來了，擋也擋不住。仔細想想也確實如此，這些年美國千方百計遏制和圍堵中國，企圖阻止東方大國崛起，結果人算不如天算，半路殺出一場俄烏戰爭，美國不得不糾集盟友先全力對付俄羅斯，中國面臨的戰略壓力大大減輕，與俄羅斯的關係更是空前牢固。現在又突然爆發以巴衝突，美國再度捲入其中，面臨兩線作戰，左支右絀之下，更加無暇顧及中國。可見上天待中華不薄，總能在關鍵時刻出手相助。

美國著名國際政治學者米爾斯海默認為，美國正被拖入以色列和烏克蘭兩個戰爭泥潭，浪費大量時間、金錢和精力，印太戰略因此癱瘓，不可能對中國進行有效遏制，嚴重影響未來的地緣戰略與地緣關係，中國將會成為最大贏家。這個道理並不深奧，美國政治精英們不可能不懂，只是由於他們一向自以為是，又過度自信，因此屢屢誤判形勢，犯下一個又一個戰略錯誤。

如果說特朗普政府發動對華貿易戰是第一個戰略錯誤，那麼拜登政府挑動俄烏戰爭則是錯上加錯。貿易戰壓不垮中國，反使中國更加自立自強，美國本身則是精疲力竭，五勞七傷。至於俄烏戰爭，美國無疑成功綁架盟友一起圍剿俄羅斯，但俄羅斯並沒有像預期那樣崩潰，反而愈鬥愈勇，並與中國形成不是同盟、勝似同盟的關係，美國進退不得，真可謂搬石砸腳。

而以巴衝突的突然爆發，更是令美國措手不及。近年美國逐漸從中東抽身，並積極促成沙特與以色列和解，希望將更多精力用來對付中國，沒想到一場突如其來的衝突，使美國所有努力化為烏有。經過多年來的兜兜轉轉，美國重新回到中東泥潭，最怕愈陷愈深，不知何時才能脫身。

顯而易見，美國捲入以巴衝突，除了消耗國力，浪費戰略時機，也將自己置於阿拉伯世界的對立面，拉近這些國家與中國的距離，不管從甚麼角度看，美國都是輸家。所以說，當前形勢對中國來說確實是一個巨大的戰略機遇期，米爾斯海默認為中國將成為最大贏家，並非無的放矢。中國實力與日俱增，美國每況愈下，這是明擺着的事實，任何人都無法否認。最近華盛頓一改咄咄逼人的作風，頻頻向北京示好，顯然是嗅到了某種危機，中方不妨謀定後動，一點也不用急，反正時與勢都在我們這邊。