龍吟虎嘯：絕不手軟打擊兩對象

拜登要想連任總統、擺脫其政府內外交困、緩和與北京的關係，必須在中國最關注的台灣問題上終止挑釁、停止縱容支持「台獨」才行，別想派一些高官說幾句好話，也別想「親自出面」顯示對中方官員「高規格接待」就能達到目的。過往美國政客玩這套，尚能欺騙世人於一時，現在是完全不靈了。

今次中國外長王毅在白宮見拜登總統時重申，台灣問題上是一個中國原則和中美三個聯合公報，是兩國關係最重要的政治基礎，必須排除干擾和實際維護。王毅早前見白宮國家安全顧問沙利文時，把話說得更明白：台灣海峽和平穩定面臨的最大威脅是「台獨」，中美關係的最大挑戰亦是如此，必須堅決加以反對，並體現在具體政策和行動上。可見中方今次商談中美關係緩和時開出的條件和對美國的要求很清楚，必須排除美方在台灣問題上製造干擾，美方須有糾正錯誤的「具體政策和行動」，休想用「空洞」、「好聽」的言詞和態度糊弄中國，換取「緩和」。

王毅見過拜登後，第十屆北京香山論壇開幕，中共中央軍委副主席張又俠在致詞時重申，台灣是中國核心利益的核心，無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應、絕不手軟。張又俠還不點名地批評美國，個別國家唯恐天下不亂，蓄意製造動盪，插手地區事務，干涉別國內政，策動「顏色革命」……不惜挑起代理人戰爭以收漁翁之利。

王毅外長、張又俠軍委副主席，一個文臣，一個武將，今次同一時間正告美國，中美關係無論緊張還是緩和，取決於台灣問題的處理，中國在台灣問題上不會有絲毫放鬆，拜登要想緩和中美關係，按照中方開出的條件辦是唯一選擇。達不到中國的要求，中美關係無從緩和，如果美方還是沿着錯誤的道路走到黑，支持「台獨」，那麼中國軍隊絕不手軟。這個絕不手軟包括兩個打擊對象，一是「台獨」本身，二是支持「台獨」的外部勢力。