坦言集：以色列被動

以色列軍隊進侵加薩，哈馬斯炮轟特拉維夫，雙方的實力並不對稱。但後者的震撼更大，以軍進攻加薩，初步的接觸沒有成績，反而顯示出哈馬斯隱藏，以軍不易尋找戰機，卻隨時有被伏擊的危險。

現時以軍在加薩還未出現普遍認為不易打的激烈巷戰，不是哈馬斯畏戰，可能是以軍未深入，哈馬斯仍在誘敵。炮轟特拉維夫應該還只是個開端，哈馬斯是向以軍、以色列政府與平民，以及國際社會表示，它們是有能力給予以色列城市沉重的打擊，轟炸的力度還可加強。

以軍的防空系統，以至美軍航空母艦編隊可提供的空防保護也不足以阻止從南北而來的襲擊。真主黨有10多萬枚導彈，現在哈馬斯僅小試牛刀，已帶來以色列社會的風聲鶴唳，驚惶失措，若真主黨重擊之下，可有完卵嗎？與此同時，哈馬斯提出交換人質，釋出善意，並不是決意死戰，玉石俱焚。問題是內塔尼亞胡及其右翼政府能否放下強烈的報仇心態，認真地面對巴勒斯坦問題，尋求解決，拋棄對巴勒斯坦人民種族滅絕的企圖和陰謀。

從形勢看，哈馬斯與真主黨掌握主動權。一是戰場上的主動；二是國際輿論與政治上的主動。背後的支持是它們不怕犧牲，不惜一戰。哈馬斯可以與加薩民眾對以色列作一死戰。若以色列談判不讓步，不給加薩人民一條活路。哈馬斯與真主黨相信是不惜把以色列境內炸至天翻地覆，以慰加薩死難民眾，特別是年幼的孩童。

以色列不和談，繼續戰爭下去，相信戰爭會變為更殘酷。以色列大小城市，殖民者社群亦會難逃劫運。更重要的是，西岸佔領區早晚會起義，擺脫巴解的投降政策和貪腐的統治，與哈馬斯聯手。真主黨以外，敍利亞、也門的胡塞武裝也相信會在沙特阿拉伯、阿聯酋和伊朗等支持下，參與對以色列的炮轟。

法國、土耳其等在要求援助加薩不果之下，也可能有所行動。法國有護衞艦隨行，主要是保衞法國醫療艦不受襲擊，土耳其也會有軍力護衞。至於俄羅斯揚言武力護衞空援，亦成對以色列和國際社會，包括美國一群盲目撐以色列等的巨大政治壓力。這一系列的變化機會，將會加強哈馬斯政治主動。若戰場上哈馬斯與真主黨能予以色列重創的話，以色列的困境更甚。下一步是更瘋狂行為，抑或是以色列政府內部分裂，停戰談判？