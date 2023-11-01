政情：中大校董「最後會議」 終見段崇智

改組中文大學校董會嘅風波沒完沒了，相關嘅條例草案今日就會喺立法會恢復二讀同三讀，如無意外應該獲得通過。3個發起修訂嘅議員校董，其中兩個即係張宇人同劉國勳尋日出席咗校董會嘅「最後會議」，而畀議員鬧爆唔出席立法會會議嘅校長段崇智竟然都有現身喎。

點解係「最後會議」？因為若果今日有關改組中大校董會嘅《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》獲通過，政府將就此刊憲，亦會重新組成校董會，包括由55人減至34人。

改組勢通過 55人合照留念 劉國勳喺社交平台話尋日出席相信係最後一次55人嘅校董會，佢同其他校董都打咗中大領呔或領巾，兼且合照留念，佢相信校董會各成員都願意令中大變得更好，未來亦會團結一致，讓中大繼續向前行。

日前都講過發起聯署反對修例嘅中大校友評議會主席楊于銘喺報章撰文，批評立法會相關法案委員會進行嘅公眾諮詢係一場鬧劇，有人刻意以不符程序嘅手段試圖蒙混過關，要求議員喺表決前三思。而劉國勳就駁斥，指楊搞嘅行動先係一場鬧劇，另一議員管浩鳴亦都指摘中大先係鬧劇。究竟草案過咗之後，風波係咪會平息呢？大家拭目以待嘞！