政情：私大缺升格應科誘因 倡准院校一步進身

新一份《施政報告》提出，發展應用科學大學（應科大學），大力提升職業專才教育獲得大學學位地位，達到行行出狀元嘅目標。教育界議員朱國強雖同意應科大學嘅概念，但社會仍有「工字不出頭」嘅刻板印象；況且，以「兩步走」嘅方式，將本地嘅私立大學升格為應科大學，做法未必現實。

有別於一般大學以學術研究為主，應科大學講求職業導向，需與業界建立緊密連繫。睇番四、五十年前香港輕工業蓬勃，唔少人入讀工業學校或職業先修學校，但隨住內地改革開放，製造業逐步北移，香港經濟更加依賴金融同地產，有關職專嘅課程或教育，難免淡出莘莘學子嘅視線。近十年來政府高舉「再工業化」，然而相關專業技術人員就成為有待解決嘅問題，因此，政府提出支持合適嘅自資大學，即係私立大學成為應科大學，而有份開辦「應用學位課程」嘅自資大學，可以自己按意願申請，惟專上學院就必須「升格」咗成為大學，先至符合申請資格成為應科大學。政府仲會提供財政同配套支援，去鼓勵開辦更多與專業技術相關嘅應用學位課程，以及加大報讀誘因。

朱國強：兩步走未必現實 朱國強喺社交平台貼文，指應科大學嘅概念雖好，但要先提升職業專才教育地位，尤其社會仍有「工字不出頭」嘅刻板印象，需要由小到大嘅生涯規劃教育，令學生建立概念，亦需要從家長做工夫。再者，由私立大學升格做應科大學，「兩步走」嘅做法亦未必現實，因為院校已升格成為私大，質疑仲有乜嘢誘因，校方會爭取多一個「應用科學」名目，特別喺依家嘅社會標籤下，私大未必願意成為應科大學。因此佢建議，倒不如喺專上學院路線圖開多一個路徑，畀有潛力嘅院校可以一步到位，毋須「兩步走」，直接升格做應科大學會更好。

佢又提到，現時政府審批新開SSSDP課程（指定專業/界別課程資助計劃） 嘅速度非常慢，歷時逾一年方獲批准，即是要兩年後方可開辦，往往已錯過最佳時機，必須改善。至於促進兩地學歷/專業證書嘅互相認證亦都係關鍵。而更重要嘅係發展中學職專教育嘅課程配套，要畀學生盡早選擇、規劃及發展心儀嘅職業路向、發揮潛能咁話。

朱國強