涉攜未許可文件離開收押所 鄒家成 女律師明年1月再訊

鄒家成

【本報訊】因涉及泛民初選案而正被還押的鄒家成，今年5月涉嫌未獲相關部門許可下，將投訴信交給其女律師，以代為轉交申訴專員公署，對方隨後把文件攜離荔枝角收押所。事隔近半年，鄒及女律師同被控一項「將未經授權的物品攜離監獄」罪，案件昨在西九龍裁判法院提堂。案件押後至2024年1月23日再訊，女律師准保釋，鄒續還押。

另有一女子保釋候查 兩名被告分別是鄒家成（26歲，無業）及胡詠斯（30歲，助理律師）。他們被控於或約於2023年5月2日，在香港將未經授權物品攜離監獄，有關物品即一份文件。兩人在10月24日被國安處拘捕。同一事件中，另有一名29歲女子被捕，她獲准保釋候查，將於11月下旬向執法部門報到。

辯方昨申請把案件押後，以便索取文件及提供進一步法律意見予被告。控方沒有反對。裁判官遂批准申請，把案押後到明年1月23日再訊。女被告續准以兩萬元現金保釋。案件編號：WKCC 4600/2023