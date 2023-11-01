元朗暴動案 證人否認與白衣人同夥

被告林卓廷

【本報訊】前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，案件昨於區院續審，當晚到元朗站打算搭港鐵的一名乘客續出庭接受辯方盤問。辯方指，該證人其實是白衣人一員，且曾與他們一同遊行至港鐵站。證人否認與白衣人一夥，但在辯方播放相關片段後，承認曾與白衣人一同叫「保衞家園」口號，且曾在港鐵站拍掌。她解釋，行動很正常，因「我係元朗居民，嗌保衞一樣嘢有乜咁出奇」，又稱「成班市民爭取公義吖嘛，就算有遊行都無問題」。

7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。Ａ女士續在屏風後作供，她指曾聽到林卓廷在付費區向閘外的人叫「入嚟吖」。辯方則指Ａ沒有說出事實，又指Ａ是白衣人一分子，其證供淡化白衣人的行為。Ａ否認。辯方指Ａ曾在站內向白衣人鼓掌作鼓勵，Ａ則指他們「只是想趕走搗亂元朗嘅人」。

認戴紅繩「唔戴就打埋我」 辯方續指，Ａ當日曾與白衣人一同遊行，一直行至港鐵站，並播放相關片段。Ａ最初否認有參與遊行，但播片後則稱忘記了此事。辯方又指，片段顯示她的手上有戴紅繩，紅繩正是與白衣人一夥的證明。Ａ承認有戴紅繩，但稱「佢哋（白衣人）遞畀我戴嘅，佢哋話唔戴就打埋我」。此外，她認為因自己是元朗居民，所以當時仍是安全，並解釋戴上紅繩只為保護自己，非與他們一夥。辯方又指，片段拍到Ａ有一起遊行並叫保衞家園口號。她則稱當時一起行的很多是元朗居民，她身為一分子，就算「一齊行一齊保衞家園都好正常，嗌呢個口號無犯法吖嘛」。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022