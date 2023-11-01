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失足墮下 獨立屋裝修工傷頭

事主送院救治。（蘇偉明攝） 事主送院救治。（蘇偉明攝）
事主送院救治。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日上午近10時，沙田九肚山馬鈴徑83號駿發山莊一間獨立屋，一名中年男工人在上址花園工作期間，懷疑意外失足，從約3.4米高的木橋上墮下，在場工友見狀，隨即報案求助。
救護員接報趕至，發現該名姓薛（58歲）男工人頭部受傷，替其敷治包紮後，再由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。
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