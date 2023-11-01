財務中介氹碌卡詐騙 欠債女失20萬元

【本報訊】執法部門於10月1日，接獲一名姓陳（50歲）欠債女文員報案，指在9月中收到不良中介推銷低息貸款電話，她不虞有詐，前往油麻地一財務中介嘗試辦理借貸及債務重組計劃。上址一名男子聲稱可協助辦理，收取5,000元手續費及替其貸款75萬元。其後，男子卻指陳女士的供貸紀錄欠佳未能借貸，建議她向銀行查詢其信用卡信用額度，在得悉仍有一定信用額度後，再游說她以信用卡做現金套現借貸方案。

未幾，陳女士被帶至油麻地一間樓上寵物店，要求她不停碌卡直至全部信用額度用完，過程中男子指事主因信貸評級極低，只能通過此方法幫她套現，財務公司稍後會向其提供更大額度和更低息的一筆過貸款，從而幫助她做債務重組。結果，陳女士的8張信用卡在該寵物店被碌12次，涉及金額34.7萬元。

寵物店內套現 抽佣達6成 在交易完成後，陳女士被要求於買賣寵物貓合約上簽署，但實際上她沒有購買任何貓隻，財務公司亦無向她提供合適的貸款計劃，僅提供一筆13.8萬現金貸款，即是案中財務中介的抽佣高達六成以上，陳女士因此損失超過20萬元。

執法人員經調查後，在本周一傍晚在油麻地彌敦道555號一財務中介公司，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名姓陳（33歲）本地男子，並在窩打老道1R號住宅大廈的樓上寵物店，拘捕一名姓高（25歲）寵物店的女負責人。人員在店內發現40隻寵物貓，經愛協人員檢視後，證實其中一隻貓染有疱疹、上呼吸道及眼睛感染，但未有安排獸醫診治，目前該貓隻已交由愛協照顧。高女亦涉嫌「殘酷對待動物」被捕，現場一名34歲外傭協助經營寵物店，她同時涉嫌「違反逗留條件」被捕，因此高女亦涉嫌「協助或教唆他人違反逗留條件」。

人員經進一步調查後，發現該寵物店今年由地舖搬上樓營業，碌卡機及戶口申請了約3個月至半年，在短短數個月內竟有高達200萬元的交易金額，其中130萬元更是信用卡現金提款，顯示情況極不尋常，相信寵物店與財務中介之間存在拆帳安排。另外，寵物店的信用卡機出現很多失敗交易紀錄，失敗與成功的交易紀錄更是梅花間竹出現，懷疑有人想把一張信用卡的信用額「碌爆」而失敗，然後再碌另一張卡。此外，寵物店內有其他貓隻買賣合約，但買方完全沒有留下個人資料或者聯絡方法，故此相信案件不止一名受害人。