執屋口角 擸刀斬後父遺血路繼子被捕 母制止遭割傷 越漢負傷向保安求救

【本報訊】旺角一個越南裔家庭，前晚遷入新居後疑因執屋問題，導致女戶主兒子與後父爭執。期間有人情緒失控，擸起陶瓷刀施襲，中年後父手及胸部中刀浴血，女戶主制止同告手部受傷。後父披血衝出單位，乘搭升降機至地下大堂向保安員求救，其後與女戶主一併送院治理。執法人員經初步調查後，以涉嫌「傷人」拘捕繼子。

手胸中刀 案發單位染紅 現場為甘霖街4號廣源大廈一劏房單位，據悉，54歲越南裔男戶主與49歲同鄉妻子及22歲繼子，在前日遷入上址居住。至當晚10時許，由於上址房間擺放不少並未執拾的物品，男戶主與繼子為此爆發爭執。期間有人情緒激動，擸起一把約20厘米長陶瓷刀施襲，繼父猝不及防，手部及胸部中刀，當場血流如注，女戶主睹狀大驚，慌忙上前制止，混亂間她手部受傷。

此時，男戶主全身披血奪門逃生，乘搭升降機至地下大堂向當值保安員求助，並由對方代為報案求助。救護員接報趕至，即場替傷者急救包紮後，再由救護車急送伊利沙伯醫院救治， 女戶主則清醒，事後由救護車送往廣華醫院治理。執法人員封鎖案發劏房，經初步調查後，以涉嫌「傷人」拘捕涉案繼子，並把他帶走扣留調查。

昨日記者返回現場，發現案發單位鐵閘內、門外擺放的拖鞋、玩具等物品均染有血漬。而案發樓層的走廊均血漬斑斑，形成一條血路伸延至升降機口，大廈升降機及地下大堂俱留下大攤血漬，場面觸目驚心。由於該越南裔家庭剛遷入上址，鄰居均不清楚事件的來龍去脈。