油麻地暴動罪成 6男女各囚5年

官斥示威者極度暴力 猶如一支熟練軍隊 香港理工大學一帶於2019年11月爆發激烈示威，執法人員於同年11月18日封鎖理大，有網民發起行動圖「圍魏救趙」，而理大附近亦發生暴力衝突，事件中有213人在油麻地被捕。當中涉及9人的案件，有3人早前已承認暴動罪被判囚45個月，餘下6人否認控罪，昨均被區院法官謝沈智慧判監5年。法官指本案是其中一場最嚴重及暴力的暴動，示威者猶如一支熟練的軍隊，明顯有預謀及有一定計劃。官痛斥眾示威者的行為極度暴力，且肆無忌憚及目無法紀，又指本案被告雖並非行動帶領者且不涉暴力行為，但亦沒有任何減刑因素。

6名被告裁定暴動罪成，他們依次為陳彥宏（21歲）、張穎瑜（22歲）、朱國智（31歲）、杜文曉（21歲）、高天祐（22歲）及林鳳芝（22歲）。均被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。

求情指後悔 官：口惠而不實 法官指，辯方求情時曾指本案在同類案件中並不算嚴重，但明顯與證據背道而馳，並認為辯方陳詞有誤導法庭之嫌。雖然辯方求情時均指眾被告已深感後悔，但法官指眾人選擇不認罪且需經歷20多天審訊，故後悔一事明顯屬「口惠而不實」。雖然有被告有正面品格及良好背景，但仍需判處阻嚇性判刑。而眾被告雖年輕，但法官指他們並非極端年輕，而且年輕亦非「萬靈丹」，案件亦沒有任何減刑因素。

共拘213人 分拆17案審理 控方案情指，當晚10時許，執法人員往彌敦道方向推進期間，有示威者向人員投擲汽油彈等雜物，雙方在彌敦道與窩打老道交界對峙。有人用雷射照向人員及投擲汽油彈，數量達250枚。至近11時半，人員展開圍捕行動，最終成功截獲213人，包括涉案6名被告。

執法部門指，大批示威者於2019年11月18日晚在彌敦道及窩打老道交界作出破壞社會安寧的行為，最終共213人被捕並控以暴動罪，分拆成17宗案件審理，本案是經法庭審訊後第13宗判刑。 截至目前為止， 有182人被裁定暴動罪成，當中11人被判入教導所，153人被判監29至64個月，餘下18人仍在等候法庭判刑。案件編號：DCCC 751/2020