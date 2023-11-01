涉偽造帳目呃佣 江碧蕙脫罪

被告江碧蕙，46歲，報稱任職導師。她被控3項偽造帳目罪。控罪指被告於2020年3月至4月間，不誠實地捏改會計文件內容、即加心康智能醫療（亞洲）有限公司分別於同年2月至4月的銷售紀錄和佣金收據記項，使看來蘇嘉玲曾經3度分別轉介共13名客戶，蘇因而可獲發逾3,700元代理佣金。

加心康的男股東林建明在審訊時供稱，與江終止合作關係後，被江的經理人追討介紹客人的佣金，但他稱從無與該經理人簽署過任何代理合約，並發現原來公司已支付了涉案的佣金予江的經理人。江在審訊時出庭自辯稱，涉款是她應得的代理佣金，但因她本身有經理人合約，故以經理人名義收款。裁判官裁決時指，林建明作為唯一股東，難以想像他不知公司安排，不能排除被告的說法是真，裁定控方未能在毫無合理疑點下證案，判被告罪名不成立。案件編號：ESCC 2511/2022