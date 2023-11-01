涉偽造帳目呃佣 江碧蕙脫罪
【本報訊】香港首位華人女騎師江碧蕙被指在一間私營醫療保健中心任營運總監時，涉偽造銷售紀錄和佣金收據，以詐騙該中心佣金逾3,700元。江被廉政公署落案起訴3項偽造帳目罪。她否認全部控罪受審，昨在九龍城裁判法院獲判無罪。
被告江碧蕙，46歲，報稱任職導師。她被控3項偽造帳目罪。控罪指被告於2020年3月至4月間，不誠實地捏改會計文件內容、即加心康智能醫療（亞洲）有限公司分別於同年2月至4月的銷售紀錄和佣金收據記項，使看來蘇嘉玲曾經3度分別轉介共13名客戶，蘇因而可獲發逾3,700元代理佣金。
加心康的男股東林建明在審訊時供稱，與江終止合作關係後，被江的經理人追討介紹客人的佣金，但他稱從無與該經理人簽署過任何代理合約，並發現原來公司已支付了涉案的佣金予江的經理人。江在審訊時出庭自辯稱，涉款是她應得的代理佣金，但因她本身有經理人合約，故以經理人名義收款。裁判官裁決時指，林建明作為唯一股東，難以想像他不知公司安排，不能排除被告的說法是真，裁定控方未能在毫無合理疑點下證案，判被告罪名不成立。案件編號：ESCC 2511/2022
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