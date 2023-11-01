P牌車撼鐵騎 醫科生危駕囚10個月

【本報訊】持「P」牌駕駛私家車的醫科生，去年4月載女友回家時，疑因看錯交通燈撞倒一輛電單車，電單車司機因意外致腦部及頸椎受創，出現嚴重認知障礙及上肢行動不便。醫科生早前經審訊後被裁定危駕罪成，昨在荃灣法院（暫代區院）被暫委法官陳炳宙判監10個月，並需停牌兩年。法官指雖接納被告非故意衝燈，亦明白被告有行醫濟世的抱負，但不能一面倒憐憫他。法官強調法庭有責任執行公義，讓犯罪者就罪行付出代價，以撫平受害人的傷痛，亦不能因被告是一名醫科生而得到優待或特別仁慈。

24歲被告潘培峰，被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。控罪指他於2022年4月27日，在將軍澳環保大道與康城路交界，在違反紅燈指示下，撞傷當時騎着電單車的廖姓事主。

辯方求情指被告於今年7月在中文大學考獲內外全科醫學士學位，他因本案把見習醫生的實習期延至明年1月。辯方亦呈上10多封求情信，又指被告及其姊亦因本案而患上抑鬱症。法官指判監10個月，不會令被告成醫生的願望落空。

捱撞司機事後嚴重認知障礙 案情指當晚約9時，被告人駕駛私家車送女朋友回家途中，在違反紅色交通燈號情況下，從環保大道南行方向右轉入康城路，期間與在環保大道北行方向行駛的一輛電單車發生碰撞，導致廖姓司機身體受到嚴重傷害和電單車出現嚴重損毁。廖入院時需即時插管、經診斷後發現有創傷性腦損傷，大腦及中腦挫傷血腫，並有腦出血、頸椎第七節棘突骨折，及頸椎第七節至胸椎第一節雙側小平面關節不全脫位等。廖因頭部嚴重受創，意外後出現嚴重認知障礙，及上肢行動不便，對理解文章和持筆書寫仍有困難。案件編號：DCCC 1041/2022