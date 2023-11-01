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兩米長巨蟒匿草叢 蛇王生擒
蛇王活捉蟒蛇。
【本報訊】本周一（10月30日）深夜11時許，一名男子返回元朗洪水橋和平新村里寓所途中，乍聞路邊草叢傳來異響，他循聲查看，赫見一條約兩米長的蟒蛇，遂慌忙報案求助。執法人員接報到場，確定蟒蛇匿藏草叢，隨即通知蛇王到場協助，最後成功生擒蟒蛇。
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