突按欄杆頂躍起 推門狂奔遇圍捕 盜竊案判刑後走犯 被告庭外就擒

【本報訊】九龍城裁判法院發生走犯事件。一名男子涉嫌在油麻地街頭偷去一名醉酒男子的手機，被控一項盜竊罪，他昨在九龍城裁判法院認罪，遭判囚7個月。裁判官判刑後，庭內即將散庭之際，被告突然爬出犯人欄、並拔足向外狂奔，保安喝止無果，有人涉成功推開法庭兩道門欲離開，大批執法人員即時加入追捕，現場氣氛緊張。被告最終在法庭外遭多名人員撳地制服，並即時以手拷將他鎖上，押他入犯人欄。

趁散庭發難 走犯非罕見 被告楊孟德，28歲，報稱無業。他被控於2022年10月3日，在油麻地彌敦道332號地下偷竊一部黑色iPhone 11手提電話，價值7,000元，而上述物品為NASSER HUSSEIN SALEH SAEED的財產。他當日被捕，早前被正式落案起訴，案件昨首次提堂。被告承認控罪。裁判官認為案情近乎扒竊，以12個月為量刑起點，考慮到被告認罪等因素，判囚7個月。

被告由當值律師代表，他聞判未見特別異樣。而裁判官完成判刑準備散庭，惟身處犯人欄的被告突然發難，用手按着欄杆頂端，一躍而起，迅即跳出欄外拔腿而逃，庭內保安及執法人員大驚，而被告則推開法庭兩道門跑離，眾多執法人員即時圍捕，稍後被告被按到地上。當時被告一隻鞋甩掉，掙扎間疑短褲褪下露出內褲。有執法人員用手拷鎖上他，叫他冷靜。

法院走犯事件近年偶有發生。今年4月，西九龍裁判法院本中發生「掉包」走犯案，涉嫌販毒的姓陳男子，於法院內臨時囚禁室等候還押期間，與一名獲批保釋、涉嫌襲擊女友的姓林男子交換身份識別文件，並冒認為林，成功獲准保釋離開法院。兩人終被捕及起訴。另外，2022年3月，一名涉嫌違反法庭感化令並缺席聆訊的青年，被拘捕後帶到法院提堂，青年在等候應訊期間於法院逃走，在法院正門登上的士離去。人員在同日再將他拘捕。案件編號：KCCC 2856/2023