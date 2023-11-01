偷渡潮未見煞停 又拘17搶灘南亞兵

石鼓洲二澳登岸 10日累計逾百人湧港 港府假難民政策遲未收緊，有偷渡集團覷準本港執法部門把關不力，近日頻頻「成團」訪港，協助南亞兵偷渡搶灘，舉手「博拉」以便申領「行街紙」留港攞盡着數。據了解，近日再有13名孟加拉漢成功「報團」，由故鄉循海陸空途經輾轉犯境，並疑獲安排在石鼓洲登岸。他們風餐露宿一晚後，昨晨順利吸引往來船隻注意安全脫險。另外，執法人員昨日接報大嶼山二澳一帶出現「蛇蹤」，經搜索後截獲4名人蛇。在過去10日，人員已累計拘捕逾百名南亞裔偷渡客，若然港府繼續姑息養奸，偷渡潮恐勢難遏止。

昨日早上約8時半，有市民駕船駛經大嶼山南部對開石鼓洲的礁石灘時，目睹多人在島上揮手求救，由於懷疑有人遇險，遂慌忙報案求助。執法部門經初步了解，不排除該批人士為非法入境者，遂派員登島調查搜索，政府飛行服務隊直升機奉召趕至，在上空盤旋協助搜尋他們下落。

13孟加拉漢 海陸空輾轉犯境 一眾人員經搜索之後，最後在石鼓洲水塘一帶截獲13名孟加拉籍男子，他們俱缺水缺糧，但沒有受傷，由於各人均未能出示有效身份證明文件，人員經初步調查後，以涉嫌「非法入境」拘捕他們。據悉，由於現場海域水流湍急且白浪滔滔，救援船隻難以靠岸，人員經過多番評估及嘗試後，最後在直升機協助下接走所有人蛇，把他們送往長洲扣留調查。

據了解，該13人蛇支付80萬元孟加拉幣（約5.6萬港元）予中間人，並由對方安排他們偷渡來港。行程先由孟加拉乘搭飛機抵達內地雲南省昆明市，再在當地轉乘火車抵達廣州，繼而乘搭的士前往當地一個不知名的碼頭。至本周一晚上約8時，他們在該碼頭登乘快艇直闖香港水域，惟途中流落石鼓洲至昨晨始告獲救。

另在昨日上午10時許，有行山人士途經大嶼山二澳一帶，發現多名南亞裔男子形迹可疑，由於懷疑他們是剛抵埗登岸的人蛇，遂向執法部門舉報。執法人員接報趕至，在現場及附近一帶兜截，期間在南涌村截獲兩名巴基斯坦籍及一名印度籍無證男子，另於港鐵東涌站發現一名疑是人蛇的印度籍男子。人員已把該4人押走扣查，正了解他們與二澳現身的疑似人蛇是否相關，並且繼續搜索有否漏網之魚。

入境處遣返21越籍非法入境者 近日南亞人蛇連環攻港，今次已是10日內第7次犯境，執法人員先後在西貢薯莨洲、流浮山對開后海灣、萬宜水庫東壩、橫瀾島及蒲台島截獲南亞偷渡客，連同昨日在石鼓洲及二澳一帶行動，共拘捕超過一百人。據了解，被捕人士以巴基斯坦籍及孟加拉籍為主，並包括少數印度籍人士，惟暫時未知背後是否由同一組織安排偷渡。

另外，入境處昨日執行了遣送行動，將21名越南籍非法入境者遣返越南。該批人士包括7名男子及14名女子，全部人士曾在香港提出免遣返聲請但不獲確立，部分曾因干犯刑事罪行被判監及服刑至刑滿出獄。

入境處會繼續加快遣送程序，視乎實際情況和需要，採取一切合適措施將非法入境者及逾期逗留人士盡快遣離香港。

多名孟加拉籍男子被困石鼓洲。 近期南亞人蛇攻港事件簿