日本明排放第3輪核污水

【本報訊】東京電力將於明日排放第3輪福島核電廠核污水，日本當局重申核污水排放前經過稀釋及多重處理，長時間接觸仍安全。日本駐港總領事岡田健一昨日表示，已去信港府發出邀請，歡迎港府人員到訪福島，「Seeing is believing（眼見為實）」。環境局回覆指已要求日方提供更多資料，例如詳細安排及內容。

日本駐港總領事館昨日召開記者會，岡田健一表示，全球200個國家當中，只有中國內地、香港、俄羅斯等地設日本食品進口禁令，反而歐盟國家在內的31國則取消相關限制。他稱日本當局過去已多次向港府提供食品食物安全證明及解釋，以換取港府解除日本10都縣食品進口的禁令，遺憾香港仍然維持禁令。

邀港方訪福島視察 岡田健一續指，國際原子能機構上周已派包括中國籍在內的專家到福島採樣，並證實排放合乎安全要求，又說日方已經邀請港府派員到核電廠親身視察，並促請港府立即解除日本食品進口禁令。

日本經濟產業大臣官房福島復興推進組廢爐‧污染‧處理水特別對策監高畠昌明表示，核污水經過海水稀釋100次後，輻射物質「氚」濃度已減至每公升1,500貝克（Bq/L），只及世界衞生組織飲用水標準的7分之1；其他輻射物濃度亦只是監控標準的1%。

香港環境局表示，日本政府排核污水長達30年，在國際上並無先例。日本核污水曾直接接觸核燃料，含有大量放射性物質，影響不容忽視。港府會密切監察日本進口食品和福島核電站排放核污水的最新情況。